Usulsüzlüğün üstü imar barışıyla kapatıldı, 31 kişiye mezar oldu

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Trend Garden Residence Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yerle bir oldu. 31 kişinin hayatını kaybettiği rezidansın, imar barışından yararlandırıldığı ve 14 dairelik yerin başvuru sonrasında 42 daireye çıkartıldığı ortaya çıktı.

Evren DEMİRDAŞ

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya’daki Trend Garden Residence, çöken binalardan biri oldu. Binanın çökmesi sonucunda 31 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Hazırlanan iddianamede, rezidans binasının başta 14 daire iken, binanın sahibi olan şüpheli Mehmet Selim D. tarafından imar barışından yararlanmak için 39 bağımsız bölüm için ayrı ayrı, şüpheli Erkan A.'nın ise üzerinde 1 daire olmasına rağmen 3 ayrı bağımsız bölüm için 14 Aralık 2019 tarihinde başvuru yaptığı, binanın ise 30 Aralık 2019 tarihinde şirkete devredildiği belirtildi.

İMAR BARIŞINDAN YARARLANDIRILARAK 42 DAİREYE ÇIKARTILMIŞ

Soruşturma konusu rezidansın bilirkişi raporunda, binanın imar barışından yararlandırıldığına dikkat çekildi.

İddianamede, “Bodrum+7 kat olmak üzere 12 bağımsız bölümden oluştuğu, binanın teras katında ise 2 dairenin bulunduğu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden gelen cevap yazısından ise şüpheli Mehmet Selim D. tarafından imar barışından yararlanmak için 39 başvuru sonrasında 39 tane bağımsız bölüm için ayrı ayrı yapı kayıt belgesi alındığı, şüpheli Erkan A. tarafından da imar barışından yararlanmak için 3 bağımsız bölüm için ayrı ayrı yapı kayıt belgesinin alındığı anlaşılmıştır. Şüpheli Erkan A.’nın üzerine bir daire olduğu değerlendirildiğinde, şüphelilerin her bir bağımsız bölümün 3 adet bağımsız bölüme ayrılması için başvuru yaptıkları anlaşılacaktır. Netice olarak toplamda 14 bağımsız bölümden oluşan binanın 42 bağımsız bölüme dönüştürülmesi için imar barışına başvurdukları görülmektedir” denildi.

İmar barışına başvuru tarihlerinin, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nden gelen cevap yazısına göre 14/06/2019 olduğu belirtilen iddianamede, şüpheli Erkan A.'nın alınan ifadesinden anlaşılacağı üzere bunu Sefa G.’nin yönlendirmesiyle yaptığı, belirtildi.

Başvuru işleminden sonra binadaki şüpheli Erkan A.’ya ait bir adet bağımsız bölümün 30/12/2019 tarihinde Trend Yurt İşletmeciliği Turizm Yatırım San Ltd. Şti’ne tapudan devrinin yapıldığı, söz konusu binaya ait diğer bağımsız bölümlerin ise 30/12/2019 tarihinde aynı şirkete tapudan devredildiğinin anlaşıldığı vurgulandı.

Şüpheliler Mehmet Selim D. ve Erkan A.’nın, kendi adlarına bulunan her bağımsız bölümün 3 ayrı bağımsız bölüme dönüştürülmesi için imar barışı başvurusunda bulunup, sonrasında Trend Yurt İşletmeciliği Turizm Yatırım San Ltd. Şti’ne tapudan devrini yaptıkları dile getirildi.

Bu şirketin de 3 ortaktan oluştuğu, yüzde 50 hissesinin şüpheli Engin A.’ya, yüzde 25 hissesinin şüpheli Sefa G.’ye ve yüzde 25 hissesinin de Özkan G.’ye ait olduğu ifade edildi.

USULSÜZ İŞLEMLER İMAR BARIŞIYLA RESMİYET KAZANMIŞ

14 bağımsız bölümü 42 bağımsız bölüme ayırma işleminin, binanın statiğini etkileyebilecek nitelikte esaslı tadilatlardan olmasına rağmen bu işlemin uzmanlık alanına göre herhangi bir proje hazırlatmadan yapıldığı belirtilen iddianamede, şirket yetkililerinin ise şüpheliler Sefa G. ve Engin A. olduğunun Malatya Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden gelen yazıdan anlaşıldığı vurgulandı.

Binanın şirkete geçtikten sonra, şüphelilerin savunmalarından da anlaşılacağı üzere toplamda 14 bağımsız bölüm olan yapının, piyasadan temin edilen ustalar tarafından 42 bağımsız bölüme ayrılarak tadilat ve tamirat işlemlerinin yapıldığı kaydedildi. Ayrıca tadilat işlemleri tamamlandıktan sonra 3194 Sayılı Kanun’un geçici 16. maddesi gereğince kat mülkiyeti ve cins değişikliği işlemini de gerçekleştirdiklerinin, Yeşilyurt Tapu Müdürlüğü’nün yazısından görüldüğü dile getirildi.

Bilirkişi raporunda, savcılık tarafından teslim edilen mimari rölöve projesinde, her katta bulunan her bir dairenin 3 daireye dönüştürüldüğünün, binanın arka ve yan cephesinde bulunan balkonların kapatılarak daire içinde dahil edildiğinin, binanın zemin kat yüksekliğinin ilk mimari projeye göre azaltıldığının, asma kat plan alanının ilk mimari projeye göre küçük olduğunun tespit edildiği de iddianamede yer aldı.

Bilirkişi raporunda şu değerlendirmeye yer verildi:

“Tarafımıza teslim edilen belgeler arasında, rapor konusu binayla ilgili yapılan değişiklikler hususunda herhangi statik bir değerlendirme yapıldığına dair bir belge bulunmamaktadır. Yapının kullanım amacı değiştirilerek rezidansa çevrilmesi işleminin hangi tarihte yapıldığı bilinmemektedir.

Bu değişikliklerin ise imar barışından faydalanılarak resmiyet kazandığı anlaşılmıştır. Kullanım amacı değiştirilerek konuttan rezidansa çevrilen rapor konusu bina için, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik-2007'nin (20.11.2012 tarihli ruhsat yenilemesi esas alındığında) aşağıda verilen maddelerine istinaden binanın deprem performansının (mevcut malzeme dayanımlarının belirlenmesi, statik rölövelerin hazırlanması, düşey ve yatay yükler altında binanın mevcut davranışının tespit edilmesi) değerlendirilmesi gerekmektedir”

İddianamede, şüpheli şirket yetkililerinin, söz konusu binada gerekli performans değerlendirmesini de yapmadıklarının anlaşıldığı, Trend Yurt İşletmeciliği Turizm Yatırım San Ltd. Şti ortak ve yetkililerinin binanın depremden dolayı yıkılmasından kusurlu olduklarının kabulünün gerektiği vurgulanarak, Mehmet Selim D., Erkan A., Sefa G., Özkan G. ve Engin A.’nın bu eylemlerinin TCK 206. maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu bildirildi.

SAVCI CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ

Savcı iddianamede, şüphelilerin, bilirkişi raporlarında belirtildiği üzere kanuna, yönetmeliğe ve yapı tekniğine aykırı şekilde gerçekleştirdikleri eylemlerinin sonuçlarını öngördüklerini, istemedikleri fakat öngördükleri bu sonucun gerçekleşmesi sebebiyle kusurlarının bilinçli taksir seviyesinde olduğunun kabulünün gerektiğini vurguladı.

Şüphelilerin üzerine atılı eylem yönünden ülkenin aktif deprem kuşağında yer alması, bunun sonucu olarak kısa aralıklarla ölümlere sebebiyet veren yıkıcı ve büyük depremlerin yaşanması, Malatya ilinin Doğu Anadolu Fay Zonu ve Malatya Fayına yakın konumda olan depremselliği yüksek bir bölge olması, ilin büyük bir kısmının birinci ve ikinci derece deprem bölgesinde yer alması hususları göz önüne alındığında, depremde yıkılmasından dolayı kusurlu olduklarını belirtti.

Şüpheliler Bahattin D, Mehmet Selim D., Bülent Y., Sefa G., Özkan G., Engin A., Eser Ç., Filiz T., Mustafa Tevfik A., Yasemin Y., Mehmet G., Aysun D.’nin üzerlerine atılı suçun TCK’nın 85/2, 22/3 maddeleri kapsamında kalacağını kaydetti.

Şüpheli Engin A.’nın kardeşi olan ve enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Ünal A.’nın ölümü yönünden TCK’nın 22/6. maddesinin tatbikinin gerektiğini değerlendiren savcı iddanamede, “Yine şüpheliler Mehmet Selim D., Erkan A., Sefa G., Özkan G. ve Engin A.’nın yukarıda izah edildiği üzere üzerlerine atılı eylemin ayrıca TCK 206 maddesinde düzenlenen suçu da oluşturacağı anlaşılmakla; şüphelilerin yargılaması mahkemenizce yapılarak eylemlerine uyan yukarıda yazılı sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmaları, şüphelilerin gözaltında ve tutuklulukta geçirdikleri sürelerin verilecek cezalarından mahsubu kamu adına talep ve iddia olunur” dedi.