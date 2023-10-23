‘Utanç davası’nda karar çıktı

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, Kadir İstekli hakkında 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl, Fatıma Gümüşel 16 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti.

Sevgim Begüm YAVUZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızının evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin, baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatıma Gümüşel ve imam nikahlı evlendirildiği Kadir İstekli'nin yargılandığı davanın 7. duruşmasında karar çıktı.

ADLİYE ÇEVRESİNDE ÖNLEM

Adliye çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, duruşma salonunun bulunduğu koridor da bariyerlerle kapatıldı. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli cezaevinden getirildi.

Yayın yasağı getirilen ve kapalı görülen duruşma saat 10.20'de başladı. Duruşmaya İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Bahar Ünlüer Öztürk, Kadın Hakları Merkezi Sözcüsü Avukat Birsen Baş Topaloğlu, CHP Trabzon Milletvekili Avukat Sibel Suiçmez de gözlemci olarak katıldı.

ANNE İÇİN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Yaklaşık 4 saat süren duruşmanın ardından açık yargılamaya geçerek kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kadir İstekli hakkında, ‘zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel için 20 yıl, Fatıma Gümüşel hakkında da 16 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti. Öte yandan tutuksuz sanık Fatıma Gümüşel hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı da çıkarıldı.

SAHTE KEMİK YAŞI RAPORU DAVASI İSE DEVAM EDİYOR

Öte yandan H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi olayına ilişkin, 2012 yılında ‘sahte kemik yaşı raporu' alınmasına yönelik doktorlar A.K.Ö., M.O.B., M.G.L. hakkında ‘kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği’ suçundan, Kadir İstekli, Mehmet Emin Marankoz, Yusuf Ziya Gümüşel ve hastane çalışanı Kubilay Şimşek'in ise ‘kamu görevlisinin azmettirilmesi suretiyle resmi belgede sahtecilik’ suçundan 3'er yıldan 8'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava ise Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, H.K.G. müşteki, baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve imam nikahıyla evlendirildiği Kadir İstekli şüpheli olarak yer almıştı.

İddianamede, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatma Gümüşel’in ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep edilmişti. Kadir İstekli hakkında ise ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istenmişti.