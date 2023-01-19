Valilikten kamu kurumlarına ‘Erdoğan mitingi’ çağrısı

Bursa Valiliği Protokol Şube Müdürlüğü'nün 17 ilçe Kaymakamlığı ve tüm kamu kurumu kuruluşlarına gönderilen çağrı genelgesinde, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Ocak Cumartesi günü yapacağı toplu açılış programına (mitinge) kamu çalışanlarının katılması istendi.

Halil ATAŞ

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Bursa Valiliği, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa’da toplu açılış programına kamu çalışanlarının katılması için kaymakamlıklara çağrı genelgesi gönderdi.

VALİLİK KURUMLARA GENELGE GÖNDERDİ

Bursa Valiliği Protokol Şube Müdürlüğü’nün 17 ilçe Kaymakamlığı ve tüm kamu kurumu kuruluşlarına gönderdiği çağrı genelgesinde, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Ocak Cumartesi günü yapacağı toplu açılış programına (mitinge) kamu çalışanlarının katılması istendi.

Bursa Valiliği Protokol Şube Müdürlüğü’nün kamu kurumlarına gönderdiği genelgede şöyle denildi;

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Ocak 2023 Cumartesi günü saat 13.00’de Gökdere Meydanında gerçekleştireceği ilimizde tamamlanan yatırımların toplu açılış törenine gerekli katılımın sağlanması hususunda; bilgi ve gereğini önemle rica ederim.”

“SAVUNULUR YANI YOK BUNUN HESABI SORULUR”

CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, Bursa Valiliği'nce yayınlanan genelgeyle Bursa il sınırları içinde görev yapan tüm memurların AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa mitingine katılımının zorunlu tutulmasına tepki gösterdi.

Bu tür uygulamaların üçüncü dünya ülkelerine has olduğunun altını çizen Özkan, “Bunun hesabı sorulur, bu böyle kalmaz, devletin her kuruşunun hesabı sorulur. Zannetmesinler ki hep böyle lale devri olacak” diye konuştu.