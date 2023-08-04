Van’da 130 koyun peş peşe uçurumdan atladı

Van'ın Erciş ilçesinde, yaylada otlarken peş peşe yaklaşık 70 metrelik uçurumdan atlayan 130 koyun öldü.

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Van’ın Erciş ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Şehripazar Mahallesi yakınlarında saat 03.00 sıralarında yaylada sürü halinde otlayan koyunlardan en öndeki, kayalıkların bulunduğu alanda uçurumu fark etmeyerek düştü. Bu sırada sürüdeki diğer koyunlar da onu takip edip 70 metrelik uçurumdan atladı. Duruma müdahale eden çobanın çabaları sonuç vermedi. Sürüdeki 150 koyundan düşen 130’u öldü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nden ekipler sevk edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme ve tespit çalışması yaptı.

“BU OLAYA, SÜRÜ PSİKOLOJİSİ DİYORLAR”

Sürüde 11 koyunu olan Abdulmacit Çağan, “Bu olaya, sürü psikolojisi diyorlar. Gece geç saatlerde çobanın haber vermesi üzerine olay yerine geldik. Biz köylüler olarak koyunlarımızı toplu olarak yaylaya gönderiyoruz. Yaklaşık 7 kişinin 130 koyunu burada dağdan atlayarak can verdi. Birkaç koyun yaralıydı ama onlardan da umudu kestik” dedi. (DHA)

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