Abone Ol

Van’da 4.1 büyüklüğünde deprem

Van'da Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Van’da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Van Gölünün Tuşba ilçesi açıkları olarak tespit ettiği deprem, saat 12.54’de oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, hafif hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Fiji'de 7,2 büyüklüğünde depremİlginizi ÇekebilirFiji'de 7,2 büyüklüğünde deprem

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam