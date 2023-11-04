Van’da bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Van’da bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Van’da sözleşmeli er Samet Bektaş’ın EYP patlaması sonucu şehit olduğu bildirildi.

MSB’nin açıklamasında “Van'ın Başkale ilçesinde, 04 Kasım 2023 tarihinde, ikmal faaliyeti ile görevlendirilen askeri aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu, kahraman silah arkadaşımız Ulş.Söz.Er Samet Bektaş ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur” ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yayımladığı başsağlığı mesajında, “Kahraman silah arkadaşımız, 4 Kasım 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerini kullandı.

HABER AİLESİNE ULAŞTI

Göksun Kaymakamı Ömer Faruk Duman, askeri yetkililer ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, 22 yaşındaki Bektaş’ın şehadet haberini Bahçelievler Mahallesi’nde ikamet eden annesi Sultan Bektaş’a ulaştırdı.

Şehidin baba evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yaptığı yazılı açıklamada, “Göksun İlçesi nüfusuna kayıtlı Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş, görev yaptığı Van’ın Başkale ilçesinde 4 Kasım 2023 tarihinde şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” ifadesini kullandı. (AA-DHA)