Yangın korku yaşattı, alevler sitelere kadar dayandı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi Dirmil mevkisinde tatil sitelerinin arasındaki otluk ve makilik alanda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi Dirmil mevkisi Tilkicik Koyunda bulunan tatil sitelerinin arasında öğle saatlerinde başlayan yangın korku ve heyecan dolu anların yaşanmasına neden oldu. Şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen yangına bir helikopter, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 itfaiye aracı, şantiyelerdeki işçiler ve vatandaşlar kazma, kürek ve çalılarla müdahale etti.

Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) envanterine giren, yeni hizmete alınan yangın söndürme helikopteri ‘Nefes’ alevlerin üzerine su bıraktı.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın sırasında bir şantiyeye ait depo zarar gördü. Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi müdahaleyi güçleştirdi. İki saatte kontrol altına alınabilen ve yaklaşık 3 hektarlık makilik alanda etkili olan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına başlandı. Bazı vatandaşların, geç kaldıkları iddiasıyla itfaiye ekiplerine tepki gösterdiği öğrenildi.

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