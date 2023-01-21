Yaparsa AKP yapar: Dünyanın en pahalı parkı

İstanbul'da milyonlarca ağacı kesip üçüncü havalimanını yaptıran iktidar Atatürk Havalimanı'nı kapatıp milyarlarca lira değerindeki iki pistine ağaç diktiriyor. Gökyüzünden çekilen fotoğraflara göre, pistleri paramparça edilen İstanbul Millet Bahçesi projesi tamamlandığında dünyanın en pahalı yeşil alanı olacak.

Sozcu.com.tr

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İktidar, sadece 4 yıl önce dünyanın en iyi üçüncü havalimanı seçilen Atatürk Havalimanı'nı yıkıp yerine Millet Bahçesi yapmak için geçtiğimiz Mayıs 2022’de düğmeye bastı, iş makineleri havalimanına girdi ve yıkım işlemi başladı.

Tartışmalar arasında pistleri kırılmaya başlanan, kapalı kapılar ardında ihalesi yapılan Atatürk Havalimanı’nda 29 Mayıs 2022’de temsili fidan dikim töreni gerçekleştirilmişti.

29 Mayıs’tan iki gün önce ise pistlerin olduğu bölgenin imar planı değiştirilmiş ve 500 hektarlık kısım “Millet Bahçesi” ve “Kentsel ve Bölgesel Sosyal Altyapı Alanı” olarak belirlenmişti.

29 Mayıs 2023’te ilk etabının hizmete alınacağı belirtilen ve yapım maliyeti 2 milyar 127 milyon lira olan millet bahçesi projesinin üstlenen müteahhit firma Yapı ve Yapı Atatürk Havalimanı pistlerini parçaladı.

DÜNYANIN EN MALİYETLİ PARKI

Yıllık 70 milyon yolcu kapasiteli Atatürk Havalimanı’nın şu anda bu halde… Kapatıldığı için havalimanına işleten firmaya ödenen 389 milyon Euro ve uğruna yıkılan milyarlarca lira değerindeki pistler ile 2.1 milyar lira olduğu ifade edilen yapım maliyeti dikkate alındığında inşa edilecek millet bahçesi dünyada maliyeti en yüksek park olacak.

UÇAK PİSTİNİN YERİNE KAYKAY PİSTİ

İstanbul Millet Bahçesi proje için Atatürk Havalimanı'na 145 bin ağaç dikecek. 145 bin metrekarelik macera parkı, 650 metre uzunluğunda kaykay pisti, 28 bin kişiye hitap edebilecek etkinlik çayırı, çocuk oyun alanları planlandı. Millet bahçesinin içinde 18 bin kişiye ibadet imkânı sağlayacak cami yapılacak.

Pistleri kırılarak yerine ağaç dikilecek Atatürk Havalimanı'nın kapatılıp, onun yerine hizmete açılan İstanbul Havalimanı için milyonlarca ağaç feda edilmişti.

Kentin kuzeyinde büyük bir ekolojik yıkıma neden olan ve yeri çok tartışılan üçüncü havalimanı için ne kadar ağaç katledildiği ise tam olarak bilinmiyor.

MÜTEAAHİT ALDIĞI İHALELERLE DİKKAT ÇEKİYOR

İş makineleri ve kamyonlarla pistleri parçalamaya başlayan firmanın sahibi Zafer Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla tanınıyor.

Yapı ve Yapı şirketi son yıllarda kamudan aldığı ve toplamı milyarlarca lirayı bulan ihalelerle dikkat çekiyor. 21-B olarak bilinen “özel davet usulü” yöntemiyle çok sayıda kamu ihalesi alan firma 2019, 2020 ve 2021 yıllarında verilen kamu ihalelerinin toplamı 16 milyar 192 milyon lira oldu.

KAPATILMA GARANTİSİ VERİLMİŞTİ

SÖZCÜ, Millet Bahçesi’ne dönüştürülecek Atatürk Havalimanı’na, ‘nasıl ve neden’ kıyıldığının belgesine ulaşmıştı. 5 Haziran 2022 günü gazetenin manşetinden yayımlanan belgede, İstanbul Havalimanı ihalesine katılan müteahhitlere Atatürk Havalimanı’nın tarifeli seferlere kapatılacağı açık ve net olarak yazıyordu.

Dönemin DHMİ Genel Müdürü Orhan Birdal ve yardımcısı Mehmet Ateş’in imzasının yer aldığı belgede “İstanbul Yeni Havalimanı Projesi İhalesi (Zeyilname)” konu başlığıyla, idareye yöneltilen bir takım sorulara cevap veriliyordu. İdare, 8 numaralı soruya verdiği cevapta aynen şu ifadeleri kullanıyordu:

“25 yıllık işletme süresi boyunca İstanbul’a yeni bir havalimanı planlanamayacağı gibi, Atatürk Havalimanı’ndan tarifeli seferler yapılmayacak.”

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