Yargı iki kez “Dur” dedi, AKP’li belediye dinlemedi

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan AKP'li Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye binası ile yanındaki arazisini imar değişikliği yaparak satmak istemesine bölge halkı tepki gösterdi.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Atakum ilçesi Körfez mahallesinde bulunan denize sıfır Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye binasını yıkıp, yanında bulunan yeşil alanla birlikte otel ve cami yapılmak üzere imara değişikliği yaparak satmak isteyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e yargı iki kez “dur” dedi.

Belediye meclisinde bulunan CHP ve İYİ Partili üyelerin açtıkları iki davada da mahkeme imar değişikliğini iptal etti.

Ancak, üçüncü kez imar değişikliği yapan Demir, 3 bin 421 metrekare alanı 171 milyon 73 bin 500 lira bedelle ihaleye çıkardı.

28 Ağustos’ta yapılacak ihale öncesinde bölge halkı alana giderek eylem yaptı.

Vatandaşlara CHP’li Atakum Belediyesi’nin Başkan Yardımcısı Yusuf Yalnız ile CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri de destek verdi.

“SAMSUN İÇİN KARA BİR LEKE”

Kurupelit Marina Dayanışması sözcüsü Nedim Ecevit yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

-Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, göreve geldiği günden beri halkın rağbet ettiği, bulunmaktan keyif aldığı halka ait gözde alanları satarak, park ve bahçeleri betonlaştırmak suretiyle yanlış uygulamalar yaparak elden çıkarmakta veya tahrip etmektedir.

-Bunları yaparken mahkeme kararlarını hiçe saymakta, dayatmacı bir anlayışla yapılan haklı itirazlara da kulak asmamakta, şehrin bilimsel dinamikleriyle ve halkıyla sürekli inatlaşmaktadır.

-Yapması gerekenleri yapmadığı gibi onun dönemindeki şehir yapılaşmasına aykırı ve yanlış uygulamalardan dolayı Samsun Büyükşehir Belediyesi ve başkanı hakkında bilimsel çevrelerce açılmış 50 civarı dava mahkemelerdedir.

-Hiç bir bilimsel görüş ve çalışmayı dinlemeyen, halkı dikkate almayan büyükşehir belediye başkanı Samsun ve Samsun büyükşehir belediyesi için kara leke dönemi olarak anılacak icraatlarına ne yazık ki devam etmektedir.

-Sayın Başkan şimdi de kamuya ait olan Kurupelit itfaiye alanı, düğün salonu ve yeşil alanı imara açılması iki kez mahkeme kararıyla reddedilmesine rağmen tekrar imara açarak satmak için ısrar etmektedir. Kimin malını kime satıyorsunuz?

“SAHİLDE KALAN TEK YEŞİL ALAN”

Atakum ilçesinde oturan CHP’li meclis üyesi Hasan İpek, ilçenin bölgenin eğlence merkezi haline geldiğini ve bölge halkının sahilde yürüyüş ve yeşil alanda piknik yaptığı söyledi.

İnsanların sıcak yaz akşamlarında bölgede oturup serinlediklerini, çay içip dostlarıyla sohbet ettiğini belirten İpek, şöyle konuştu:

-Atakum sahilinde kalmış tek yeşil alan olan burayı maalesef büyükşehir belediyesi otel yeri yaparak satmaya kalkıştı. Ayın 28’inde de ihale var.

-Buranın satışını engellemek için mücadele edeceğiz. Atakum sahilinin yok edilmesine karşıyız.

-Burada marina diye bir var aslında burası balıkçı barınağı, burayı da doldurup tekrardan açığına marina yapacağını söylüyor Sayın Başkan.

-Şayet burası doldurulursa bu bölgedeki esnaf tamamen kepenk kapatmak zorunda kalacaktır. Buranın turizm olarak geri gitmesine neden olacaktır.

-Oysa bu bölgenin turizm olarak en canlı yeri burasıdır. Buranın satışının iptali için dava açtık. Ve davamız devam ediyor.

“HALKIN MALINI KORUMAK İÇİN BURADAYIZ”

Kurupelit Marina Dayanışması üyesi olan Murat Erkan da şöyle konuştu:

-Kendi malımızı yani halkın malının korumak ve savunmak adına buradayız. Satışa çıkarılan itfaiye binası ve çevresindeki alan kamunun malı yani bizim malımız.

-Ama kamunun malını ne yazık ki büyükşehir belediye başkanı ve onun güdümündeki meclis oluşumu satma kararı aldılar. Ve her türlü itirazlara rağmen bunu yaptılar.

-Ayın 28’nde de bizim hukuki süreçte itirazımızı beklemeden, bunu bir fırsat bilerek, bu hakkını gayri meşru kullanarak bir şekilde 171 milyona satışa çıkardı.

-Bu alanın bir önemi var Samsun ve Atakum için. Burası, Atakum’da Atatürk bulvarı ile sahil arasında kamunun kalan tek malı.

“BURASI EVİMİZ GİBİ”

Akşamları sahil kenarına gidip yeşil alanda oturduklarını dile getiren bir kadın ise, “Kime satılacak? Hiç bir şekilde hiç bir şey söylemiyorlar. Öncelikle açıklama yapsınlar. Bizim neden fikrimizi sorulmuyor? Her yerin satılmasına gerek yok ki bu kadar da olmaz. Ne işlerine yarayacak buraların böyle satılması? Buralar bozulacak, denize girilmeyecek, perişan olacak. Bahçe yok, evler hep sıkış sıkış yani birbirine yapışık binalar. Burada ferahlıyoruz. Samsun çok güzel bozmasınlar lütfen rica ediyoruz” dedi. Başka bir mahalle sakini kadın da, “İnsanlar evinden çıkıp akşamları buralarda oturuyorlar. Herkes sokaklarda buralarda oturuyorlar. Evimiz gibi” dedi.

Öte yandan Kurupelit Marina Dayanışması ihale tarihine kadar bölgede nöbet tutulacağını açıkladı.

İlginizi Çekebilir AKP'li başkan mahkeme kararını beklemedi... Muhtar, Erdoğan'a mektup yazdı