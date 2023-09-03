Yarım çay yarım simit dönemi

Mesai saatlerine yapılan 5 lira 40 kuruşluk zammı “komik” olarak niteleyerek protesto eden memurlar, “Bu zam ile ancak yarım simit, yarım çay ya da yarım su alınır’’ dediler.

Yavuz ALATAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Toplu sözleşme görüşmelerinde yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin kaderini belirleyen 11 kişilik hakem heyetinin son kararı vermesiyle memur maaş zammı 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci altı ayı için ise yüzde 10 oldu. Kararın ardından Büro Hizmet Kolu Çalışanları Sendikası (Büro-İş) üyeleri, toplu sözleşme ile getirilen ve mesai saatlerine yapılan 5 lira 40 kuruşluk zammı “komik” olarak niteleyerek protesto etti.

SEFALETTEN PAY ALIYORUZ

Ankara Adliyesi önünde toplanan memurlar, “Bu zam ile ancak yarım simit, yarım çay ya da yarım su alınır'' dediler. Büro İş Başkanı Alay Hamzaçebi, “Mesai ücreti 5.40 lira artacak. Bu kazanım mıdır? 5.40 liraya ancak yarım simit, yarım su ya da yarım çay alınır. Bizlerle kafa buluyorlar'' dedi. Hamzaçebi şunları söyledi: “Hükümet ile yandaş ve yancı sendikaların işbirliği sonucu milyonlarca memur ve memur emeklisi sefalete mahkum edildi. Tiyatronun son perdesi de kapandı. Yetkili ama etkisiz konfederasyon Memur-Sen'in Genel Başkanı Ali Yalçın, hakem heyeti için “Noterlik yaptılar' diyor. Heyet noterlik yaparken sen de katiplik mi yaptın? Topu hakeme atarak kendi günahından kurtulamazsın. Sendika dilenmez, direnir. Bu zammı kabul etmiyoruz. Milli gelir ve refahtan değil yoksulluk ve sefaletten pay alıyoruz. Adliyede zabit katiplerine, mübaşirlere, teknisyenlere önlük parası olarak 48.81 lira giyim yardımı yapılıyor. Şaka gibi ama bu para ile bırakın önlüğü, çorap bile alınmaz.”

‘Verilen utanç zammıdır'

Kamu Konfederasyonları Platformu üyeleri dün Ankara Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde memura verilen zammı protesto etti. Memurlar, “Toplu Sözleşme bir orta oyunuydu, verilen zam da utanç zammı oldu'' dediler. Platform sözcüsü Mehmet Yeşildağ, “Kamu emekçilerinin Toplu Sözleşme görüşmeleri utanç zammı ile sonuçlandı” dedi ve şunları söyledi: “Türkiye Yüzyılı hayalleri kuranlar ile memuru enflasyona ezdirmeyeceğiz diyenler ile masaya yapışıp kalanların samimiyetsizliği ortadır. Davul da tokmak da iktidardadır. İktidar, kamu emekçilerinin insan onuruna yaraşır adil ücret hakkını göz göre göre gasp etmiştir. Teklifiniz yoksulluk, zammınız ise sefalettir.''