Yavuzyılmaz: Maden faciasını barutçunun üzerine yıkacaklar

TBMM Amasra maden faciasını araştırma komisyonu üyesi CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Yetkililer suçu olayda hayatını kaybeden barutçuya yıkmak istiyor" dedi.

Deniz AYHAN

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TBMM Amasra maden faciasını araştırma komisyonu üyeleri 42 şehidin ailelere taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Mehmet Bulut'un Ahatlar köyündeki ailesine yapılan ziyarette kardeşi Muhammet Bulut, ‘'Son iki haftadır ocağın çok sıcak olduğunu söylüyordu. Madenden çıkınca hemen uykusu geliyor, başı ağrıyordu, sıkıntılıydı ve havalandırmada sorun olduğunu anlattı'' dedi.

Milletvekilleri bu belirtilerin patlama öncesi madendeki karbonmonoksit gazı seviyesinin arttığını gösterdiğini açıkladı. Heyetteki milletvekilleri ile görüşen Bulut ailesi, oğullarının itfaiyeci olduğunu daha sonra bu işini bırakıp baba mesleği olan madende çalışmaya başladığını anlattılar. Anne Nebile Bulut baba Ali Bulut ve eşi Buse Bulut gözyaşı döktü.

TTK’NIN SENARYOSUNDA TUTARSIZLIK VAR

Komisyon üyesi CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz Amasra'daki temasları değerlendirirken, ‘'Yetkililer suçu olayda hayatını kaybeden barutçuya yıkmak istiyor. Kazanın olağan şüphelisi olarak -320 kotunda görev yapan barutçuyu işaret ediyorlar'' dedi ve SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

– TTK tarafında oluşturulan senaryoda, barutçuların, galerilerde patlatma için açtıkları deliklere periyotlar halinde dinamit yerleştirmeleri gerekirken, buna uymadıkları, bütün deliklerin önceden doldurulup sonradan ateşledikleri ve madenin arın kısmında yapılan ikinci patlatmanın grizuya yol açtığı varsayımını ileri sürüyorlar.

– Patlama arında gerçekleşmiş olsaydı, burada hayatını kaybeden şehit madencimizin vücudunda yanıkların olması gerekirdi ama otopsi raporlarına göre barutçu zehirlenerek hayatını kaybediyor, yani yanık veya travmaya bağlı değil. TTK'nın senaryosunda tutarsızlık var.