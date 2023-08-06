Yaya geçidinde ezdi, Songül öğretmen öldü, sürücü serbest!
Aydın'da yaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı emekli öğretmen Songül Görer hayatını kaybetti. Kaza anı kameralara yansırken, gözaltına alınan sürücü serbest bırakıldı.
Kaza, 1 Temmuz’da saat 19.00 sıralarında Kuşadası’da Soğucak Kavşağı’nda meydana geldi. Ö.F.A idaresindeki otomobil, yaya geçidinden çocukları ile yolun karşısına geçen emekli öğretmen Songül Görer’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle 64 yaşındaki Görer yola savruldu.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Önce Kuşadası Devlet Hastanesi’ne, ardından İzmir’de özel bir hastaneye kaldırılan Görer, 5 Ağustos’ta hayatını kaybetti. Kazadan sonra gözaltına alınan Ö.F.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Öte yandan kazanın meydana geldiği yolda yapılan incelemede, Görer’e çarpan otomobile ait olduğu değerlendirilen 20 metre uzunluğunda fren izi tespit edildi. (DHA)