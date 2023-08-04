Yeni yöntem: “Cezanızı ödeyin” mesajıyla dolandırıyorlar

Konya'da kasap Ahmet Koçer, cep telefonuna gönderilen "Ceza dosyanızın son günüdür. Mağdur olmamanız için kontrol ediniz" yazılı mesajdaki linki tıkladı. İşte başına gelenler...

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Konya’da kasaplık yapan Ahmet Koçer, cep telefonuna 24 Temmuz’da gelen mesajdaki, “Ceza dosyanızın son günüdür. Mağdur olmamanız için kontrol ediniz” yazısını okuyunca şoke oldu.

Koçer, hakkında ceza işlemi olmadığı için panikleyip, mesajdaki linki tıkladı. Bu kez karşısına, Antalya 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi yazılı ‘Yasa dışı bahis oynama’ suçundan hakkında 18 bin TL ceza bulunduğu belirtilen mahkemenin gerekçeli kararı belgesini gördü.

Belgede dava tarihi, hakim isimleri, suçun işleniş şekli ve karara ilişkin gerekçelerinin anlatıldığını görünce avukatı Asiye Tuğçe Çakır’ı arayıp, hiç bahis oynamadığını belirterek durumu anlattı. Avukat Çakır’ın, bunun bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu belirttiği Koçer, avukatın uyarısı üzerine mesajı sildi.

“AVUKATIM UYARMASAYDI…”

Yaşadıklarını anlatan Ahmet Koçer, hayatında hiç bahis veya benzeri oyunlar oynamamasına rağmen, eğer avukatı uyarmasa paniğe kapılıp, istenilen 18 bin lirayı ödeyebileceğini anlattı. Koçer, yaşadıklarını anlatarak şunları söyledi:

– Bana SMS yoluyla bir link geldi. Merak edip linke tıkladığımda karşıma bir mahkeme kararı çıktı. Bu kararı avukatıma gönderdim. Avukatım ise linke tıklamamam gerektiğini söyledi. Merakımdan tıkladığım bu link, önce karşıma bir mahkeme kararı, daha sonra ise otomatik olarak beni ödeme sayfasına yönlendirdi.

– Daha fazla devamını getirmeden sayfadan çıktım. Avukatım bana tekrar bu tarz olay başıma geldiği takdirde linke tıklamamamı, bunun bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu söyledi. Vatandaşlarımızın başına böyle bir şey geldiğinde ise linke tıklamamalarını ve bilen bir kişiye danışmalarını tavsiye ediyorum.

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