Yerel seçimler ne zaman, kaç yılda bir yapılır?

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yerel seçimler için belirlenen tarihi Resmi Gazete’de yayımlandı. 2024 Türkiye yerel seçimler, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak. Vatandaşlar belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenmesi için oy verecek.

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Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini geride bırakan Türkiye'de en yakın tarihli seçim başta belediye başkanları olmak üzere, yerel yönetimleri belirleyen yerel seçimler olacak. Son yerel seçim 2019 yılında gerçekleştirilmişti.

YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre; mahalli ve idareler seçimi 31 Mart 2024'te yapılacak. Seçmen kütüğü güncellemeleri ise 1 Ekim 2023'ten YSK tarafından belirlenecek olan seçim takvimi başlangıç tarihine kadar yapılabilecek.

2024 YEREL SEÇİMLERDE NE İÇİN OY ATILACAK?

5 yılda bir gerçekleştirilen seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek.