YHT zamlarını sordu alakasız bir cevap aldı

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet ücretlerine yapılan fahiş zamları bir soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Saygı ÖZTÜRK

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Zeybek, soru önergesinde Ankara-İstanbul biletlerine yılın ilk 9 ayında yüzde 100 zam yapıldığını, Ocak ayında Ankara-İstanbul bilet ücretinin 215 TL'den 430 TL'ye, Ankara-Konya biletinin yüzde 37 zam yapılarak 200 TL'ye, Ankara-Eskişehir biletinin yüzde 65 zamla 225 TL'ye, Ankara-Sivas biletinin yüzde 50 zamla 475 TL'ye, İzmit-Konya biletinin yüzde 58 zamla 600 TL'ye, Ankara-İstanbul öğrenci biletinin ise 274.55 TL'den 365.5 TL'ye yükseltildiğini belirtti. Zeybek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun cevaplandırması istemiyle şu soruları yöneltti:

“Bilet fiyatlarına yapılan zammın gerekçesi nedir? 2023 yılı hizmet sunum maliyetlerinde amortisman, personel ve enerji giderlerinin payı nedir? Vatandaşın en ucuz ulaşım yolu olarak gördüğü ve tercih ettiği demiryolu ulaşımı bu özelliklerini tekrar nasıl kazanacaktır?”

Uraloğlu ise Zeybek'e şu yanıtı verdi: “YHT'ye hızlı, dakik ve güvenilir olması bakımından halkımızın talebi oldukça yüksektir. Doluluk oranı yüzde 90'ları aşan Yüksek Hızlı Trenler ile Ankara, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, İzmit, İstanbul, Konya, Karaman, Sivas, Kırıkkale, Yozgat illerimiz en hızlı şekilde birbirine bağlanmaktadır.”

DALGA GEÇME, CEVAP VER

Bakanın cevabına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek “Bu ciddiyetsizlik bize, yürütmenin yasamaya karşı görevini bilerek ve isteyerek yerine getirmediğini ve çok net bir şekilde TBMM'nin denetim faaliyetlerini engellediğini gösteriyor. Atanmış bakanlar, milletimizin hür iradesiyle seçilmiş milletvekillerinin sorularını yanıtsız bırakarak ya da ciddiyetten uzak cevaplar vererek milletimizle adeta dalga geçiyor. Atanmış bakanları ciddiyete davet ediyorum” dedi.