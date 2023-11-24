‘Yolyemezler’ çetesi yaraladığı kişiyi görüntülemiş

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'Yolyemezler' suç örgütüne yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan 25 kişiden 22'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Suç örgütü üyelerinin, silahlı yaraladıkları kişiyi ise cep telefonuyla görüntüledikleri ortaya çıktı.

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İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ‘Yolyemezler’ suç örgütüne yapılan operasyonun sonucunda 27 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında silahlı suç örgütünün yönetici ve lideri olan kişi de Büyükçekmece’de bulunan villada gizli bölmede yakalanmıştı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise örgüte ait çok sayıda silah ve silahlara ait fişek ele geçirildi.

22 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Operasyon sonucunda 25 kişi yakalanmış 2 kişinin ise cezaevinde olduğu tespit edilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 kişi bugün Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda ifadesi alınan kişilerden 22’si tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmak üzere hakimliğe sevk edildi.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN KARIŞTIĞI OLAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada örgütün karıştığı eylemlerde tespit edildi. Yolyemezler suç örgütünün 22 Mayıs 2023’de Güngören’de çok sayıda şüphelinin karıştığı silahlı saldırı sonucunda 14 araca zarar verilmesi, 23 Haziran 2023’de Güngören’de Sanayi Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinin kurşunlanması, 25 Haziran 2023’de şüpheli C.A. ile olan husumetinden dolayı Güngören Sanayi Mahallesi’nde Zülküf S.’nin motosikletli iki şüpheli tarafından silahla ateş edilmek suretiyle öldürülmesi, 7 Temmuz 2023 tarihinde Güngören Merkez Mahallesi’nde bulunan kahvehaneye maskeli 4 şüphelinin girerek içeride bulunan iki şahsa doğru ateş etmeleri sonucu karşılıklı silahlı çatışma olayını, 2 Ekim tarihinde Silivri’de bulunan bir hotelin kurşunlanması, silah ile tehdit edilerek yağmaya teşebbüs edilmesi eylemlerini ve bu olaylar dışında Güngören’de farklı tarihlerde silah ile kasten yaralama, iş yerinin kurşunlanması ve silahlı tehdit suçlarını, Büyükçekmece’de ise silahlı çatışma ve yaralama eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

BİR KİŞİYİ YARALAYIP CEP TELEFONUNA ÇEKTİLER

Yolyemezler suç örgütü üyelerinin, bir kişiyi silahla bacağından yaraladığı anları ise cep telefonu ile görüntüledikleri tespit edildi. Çete mensuplarının ayrıca bir erkeğe kadın kıyafeti giydirerek fotoğrafını çektikleri de ortaya çıktı. (DHA)

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