Yorgun mermi kurbanı Kerem sadece 9 gün dayanabildi

Trabzon'da parkta oynarken başına yorgun mermi isabet eden Kerem Can Özdemir, 9 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 9 yaşındaki Özdemir'in vurulmasından iki gün sonra dünyaya gelen erkek kardeşinin aynı hastanede kuvözde olduğu öğrenildi.

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Olay, 10 Haziran’da Trabzon’un Çukurçayır Mahallesi’nde meydana geldi. Site parkında arkadaşlarıyla oynayan Kerem Can Özdemir, aniden kanlar içinde yere yığıldı.

Sağlık ekipleri tarafından KTÜ Farabi Hastanesi’ne kaldırılan Özdemir’in yapılan tomografisinde başına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Mermi çekirdeği beyninin 6 santimetre derinine saplanmış ve risk oluşturduğu için küçük çocuğa ameliyat yapılamamıştı. Bu nedenle 9 yaşındaki Özdemir yoğun bakım servisinde tedavi görmeye devam etti.

Ancak 9 gün süren yaşam savaşını bugün doktorların tüm çabalarına rağmen kaybeden Özdemir, hayatını kaybetti. Ailesi acı haberi alarak büyük bir üzüntü yaşadı. Özdemir’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Olaydan iki gün sonra aynı hastanede dünyaya gelen ve henüz adı konulmayan erkek kardeşinin de kuvözde tedavisinin devam ettiği belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturması ise halen devam ediyor. (DHA)

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