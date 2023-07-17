Zam sonrası Altılı Masa liderleri bastırıyor: Tatildeki TBMM acil toplanmalı
Zam yağmuru Türkiye'yi kasıp kavururken, TBMM tatile girdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Altılı Masa liderlerine Meclis'in acil toplanması için çağrıda bulundu. Liderler, Davutoğlu'na destek verdi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla önceki gün Resmi Gazete'de yayınlanan akaryakıta ÖTV artışını içeren karar ülke genelinde infial uyandırdı.
15 Temmuz gecesi alınan kararla benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL'ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL'ye yükseldi. ÖTV artışından sonra motorinin litresi 33 lirayı geçti, benzin 35 liraya dayandı.
TEK TEK TELEFONLA ARADI
Dev zamma toplumun her kesiminden tepki yağarken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 1 Ekim’e kadar tatile giren TBMM’nin acil toplanması için Altılı Masa liderlerine tek tek telefon açtı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’yla görüşen Davutoğlu, zamlarla ilgili Meclis’te olağanüstü oturum yapılması yönünde destek istedi.
Alınan bilgiye göre tüm liderler “acil toplantı” konusunda anlaştı.