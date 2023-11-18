Zeren’in ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme
Aydın'da üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan yurt binasındaki asansör kazasına ilişkin devam eden soruşturmada bir kişi daha tutuklandı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’ndaki kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında asansör firmasında görevli mühendis U.İ. hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara’da gözaltına alınan U.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.
Asansör faciasıyla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 4’e çıktı.
NE OLMUŞTU?
Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda 25 Ekim’de asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin soruşturmada asansör firması yetkililerinden M.B, asansör firması sahibi H.T ve mühendis R.H.A. tutuklanmıştı. (AA)