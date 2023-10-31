20 yaşındaki genç, kesilen ağacın altında kalıp öldü
Giresun'da ormanda ağaç kesen 20 yaşındaki genç, kesilen ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.
Alucra ilçesi Elmacık köyünde, öğle saatlerinde, orman işçisi olarak çalışan babasına ağaç kesiminde yardım eden Koray Mındık’ın üzerine ağaç devrildi.
Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, ağacın altında kalan Mındık’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mındık’ın cansız bedeni, ağacın altından çıkarılıp otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)