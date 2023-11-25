3 yıldır aranıyordu: Kemikleri çöpten çıktı
Aydın'ın Germencik ilçesinde 3 yıl önce kaybolan Hakkı Gençoğlu'nun kemikleri, çöplükte bulundu.
İncirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi’nde yaşayan 33 yaşındaki Hakkı Gençoğlu, 22 Aralık 2020 tarihinde Germencik’teki ablasını ziyarete gitti. Akşam saatlerinde bahçede zeytin toplarken kaybolan Gençoğlu’nun bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri geniş çaplı arama yaptı. Ancak Gençoğlu’na ulaşılamadı.
2 Ocak'ta tarihinde Alangüllü Mahallesi yakınlarında çöplükte insan kemikleri bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kemikler toplanarak DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Yapılan DNA testiyle kemiklerin Hakkı Gençoğlu’na ait olduğu tespit edildi. Gençoğlu’nun kemikleri, Acarlar Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.
Jandarma ekipleri, Gençoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. (DHA)