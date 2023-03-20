450 bin liralık uçucu yağ ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince Dereköy Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri 450 bin lira olan uçucu yağ ele geçirildi.

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Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere gümrük kapısına gelen bir aracı kontrol amaçlı x-ray taramasına sevk etti. Şüphe uyandıran yoğunlukların tespit edilmesi üzerine araç detaylı aramaya tabi tutuldu.

Yapılan fiziki kontrolde araçtaki kişilere ait valizlerin altında koliler bulunduğu görüldü. Kutularda yapılan incelemede, farklı çeşit ve aromalara sahip, terapötik ve rahatlatıcı özelliklerinin yanı sıra cilt bakımı, parfüm ve ortam kokusu amacıyla kullanıldığı bilinen çok sayıda beyan harici uçucu yağ getirildiği anlaşıldı.

Yapılan ölçüm ve tespit çalışmaları neticesinde 450 bin lira değerinde olduğu belirlenen 727 adet uçucu yağa el konuldu. Olaya ilişkin Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. (AA)

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