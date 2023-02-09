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7 yaşındaki Ahmet 70 saat sonra kurtarıldı

 Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Adıyaman'da enkaz altında kalan 7 yaşındaki Ahmet Erdem, 70 saat sonra sağ kurtarıldı.

Yayınlanma: 08:27 - 09 Şubat 2023 Güncellenme:
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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazlarda arama- kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Adıyaman’da çöken bir apartmanın enkazında mahsur kalan 7 yaşındaki Ahmet Erdem, 70 saat sonra enkazın altından sağ olarak çıkartıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ahmet, ambulansla hastaneye götürüldü. (DHA)

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