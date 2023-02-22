Ablasını rehin aldı, evi havaya uçurmaya kalktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde iki kardeş arasında çıkan kavga şiddete dönüştü. Rehin aldığı ablasını öldürmek ve evi tüple havaya uçurmakla tehdit eden şüpheli gözaltına alındı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez Mahallesi'nde meydana gelen olayda A.Ç. ile ablası Y.Ç. arasında akşam yemeğinde çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Ablasına şiddet uygulayan A.Ç. ‘ye önce komşuları müdahale etti ardından polis çağırdı.

EVİ MUTFAK TÜPÜYLE HAVAYA UÇURMAKLA TEHDİT ETTİ

A.Ç. ablasını rehin alarak eve girilmeye çalışılması halinde mutfak tüpünü açarak evi havaya uçuracağını söyleyince mahallede korku ve panik yaşandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aşırı alkollü olduğu belirtilen genç polis ekiplerine de direndi, kapıyı açmadı.

POLİS KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

Polis ekipleri daha sonra evin kapısını kırarak içeri girdi. Ablasını rehin alan gence müdahale etti. Yaralı kadın polis ekiplerinin korumasına alındı. Y.Ç.'nin kolunda, bacağında ve vücudunda kesikler olduğu görüldü.

Genç kadın ambulansla götürüldüğü Bodrum Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Şüpheli A.Ç. gözaltına alındı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor

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