Ailelerin arazi kavgasında silahlar konuştu

Şırnak'ta, arazi meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan silahlı kavga sonucunda 2 kişi yaralandı.

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Şanlıurfa’da meydana gelen olay, İdil ilçesi Aşağı Mahalle Sanat Sokağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden akraba iki aile arasında bir tartışma başladı. Bu tartışma kısa sürede silahlı bir kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında M.A.K. ve İ.K. adlı iki kişi kurşun yaralanmaları aldılar. Olayın bildirilmesi üzerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İdil Devlet Hastanesi’ne taşındı. U.D. ve İ.C. adlı iki şüpheli gözaltına alındı, ancak A.K.’yi yakalama çalışmaları sürdürülüyor. (DHA)

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