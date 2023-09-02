Amasya’da fünyeyle patlatılan çantalar boş çıktı
Amasya'da bir pidecinin bahçesine bırakılan iki çanta, şüphe üzerine fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Çantalar boş çıktı.
Amasya 55 Evler Mahallesi Mehmet Varinli Caddesi’nde bir pidecinin bahçesine bırakılan iki çantayı görenler şüphe üzerine durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Bölgeyi şeritle çeviren polis, yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.
Çağrılan bomba imha uzmanlıları, inceledikleri iki çantayı fünye ile kontrollü patlattı. Çantalar boş çıktı. (DHA)