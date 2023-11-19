Ankara’da otomobil TIR’a çarptı: 1 uzman çavuş öldü, 2 uzman çavuş yaralı
Ankara'da TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan 3 askeri personelden 1'i yaşamını yitirdi, 1'i ağır olmak üzere 2'si ise yaralandı.
Ankara Çamlıdere ilçesinde TEM otoyolunda, sabah 03.00 sıralarında İstanbul istikametine seyir halinde olan Uzman Çavuş Ö.Ö. yönetimindeki 10 BS 886 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çamlıdere kavşağında aynı istikamette seyir halinde olan TIR’a arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Uzman Çavuş Sedat Gürkan Kaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiği Uzman Çavuş E.A. ve sürücü Ö.Ö.’nün ise yaralandığı belirlendi.
İlk müdahalelerinin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edilen yaralılardan E.A.’nın hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)