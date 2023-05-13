Ankara’da sağanak! Otoyol çöktü, otomobil çukura düştü
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan ve şehir genelinde etkili olan sağanak nedeniyle otoyolda çökme meydana geldi.
Ankara Çayyolu Angora Bulvarı’nda çöken yola seyir halindeki bir otomobil düşerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, elektrik, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Türk Telekom ve Başkent Doğalgaz ekipleri sevk edildi.
Çöken yoldaki çukura düşen otomobilin sürücüsü vatandaşlar tarafından kurtarılırken, hafif yaralı olan kişi Bilkent Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. (DHA)