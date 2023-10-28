Arazi anlaşmazlığı kavgaya dönüştü: Amcasını öldürdü
Malatya'nın Pütürge ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bir kavgada, Çetin Gören (42) amcası Celal Gören'i (66) tüfekle vurarak öldürdü.
Malatya’nın Pütürge ilçesinde gerçekleşen olay, sabah saatlerinde ilçenin kırsal Pazarcık Mahallesi’nde meydana geldi. Çetin Gören ile amcası Celal Gören arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Çetin Gören, yanında getirdiği bir tüfekle amcasına ateş etti. Celal Gören kanlar içinde yere yığılırken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Celal Gören’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Çetin Gören ise jandarma ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Celal Gören’in cenazesi incelenmenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. (DHA)