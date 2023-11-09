Atina ile askeri görüşmelerde dördüncü tur 13 Kasım’da

Türkiye ve Yunanistan arasındaki askeri 'Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın dördüncü turu 13 Kasım'da Ankara'da yapılacak.

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Milli Savunma Savuma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, “Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, yılbaşından bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1835’e, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 39 bin 178’e ulaşmıştır” dedi.

Aktürk, bakanlıkta son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

‘433 TACİZ VE SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ’

Suriye’de istikrarın tesis edilmesi ve Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanması için çalışmaların da devam ettiğini söyleyen Aktürk, “Suriye’de, harekat alanlarımızda sağlanan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri de devam etmektedir. 1 Ocak’tan itibaren birliklerimize 433 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Anında ve misliyle verilen karşılık ile 19’u son bir haftada olmak üzere 1340 terörist etkisiz hale getirilmiştir” dedi.

‘185 BİN 205 KİŞİ HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ’

Sınır güvenliği ve yasa dışı geçişleri engelleme çalışmalarının da sürdüğünü aktaran Aktürk, “Yoğun ve etkin tedbirlerle güvenliği sağlanan hudutlarımızda, son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 547 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 2’si FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere 6’sı teröristtir. 3 bin 76 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 521’e yükselmiştir. Bu şahıslardan 396’sı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 566 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 185 bin 205 olmuştur” ifadelerini kullandı.

‘TOPLANTI 13 KASIM’DA YAPILACAK’

Aktürk, TSK’nın bölgesel ve küresel barış ve istikrara önemli katkılarda bulunmaya devam ettiğini belirterek, şöyle dedi:

* Yunanistan ile ikili ilişkilerimizde yakaladığımız pozitif gündemin sürdürülmesi ve diyalog kanallarının açık tutulması için çabalarımız devam etmektedir. Bu doğrultuda, Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki 4’üncü tur Askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı, 13 Kasım 2023 tarihinde Ankara’da icra edilecektir.

* Türkiye olarak Gazze ile ilgili ilk günden bu yana sergilediğimiz insani ve adaletli tutumumuzu bugün de sürdürüyor, İsrail’in uyguladığı mezalimin kabul edilemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. İsrail’in sivil nüfusa dikkat etmemesi, Gazze’deki Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve toplu cezalandırma yolunu tercih etmesi çok ciddi bir endişe kaynağıdır.

‘GEREKLİ TÜM TEDBİRLER ALINIYOR’

Öte yandan bakanlık kaynakları, MSB’de yapılacak Türkiye ve Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı’na askeri ve sivil heyetlerin katılacağını, toplantıda birçok konunun ele alınacağını belirtti. Kaynaklar, son dönemde bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri üslerine yönelik saldırıların da yakından takip edildiğini ve Türkiye’nin güvenliği açısından gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi. (DHA)

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