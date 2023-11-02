Av tüfeğiyle sokağa çıkıp tehditler savurdu, gözaltına alındı
Diyarbakır'da alkollü bir kişi, av tüfeğiyle sokağa çıkarak çevredekilere tehditler savurdu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin tüfeği bozuk çıktı.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Emek Caddesi’nde alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, av tüfeğiyle sokağa çıkarak çevredekilere silah doğrultup tehditler savurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan kontrolünde tüfeğin bozuk olduğu tespit edildi. Şüphelinin Emniyet’teki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)