Balıkesir’de orman yasağı

Balıkesir Valiliği, orman yangını riskine karşı il genelinde bulunan bütün orman alanlarına giriş ve çıkışları üç ay süreyle yasaklandığını duyurdu.

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Hava sıcaklıklarının yükselmesi ile birlikte orman yangını riskine karşı tedbirler de alınmaya başlandı. Balıkesir Valiliği, ormanlık alanlara giriş ve çıkışları üç ay süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilik’ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgârın kuvvetli olarak etki göstereceği göz önüne alınarak orman yangını riskinin artacağı değerlendirilmiş olup aşağıda belirtilen ilave tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir.

– Balıkesir İli genelinde bulunan bütün orman alanlarına giriş ve çıkışlar 24.06.2023 tarihinden itibaren 30.09.2023 tarihine kadar yasaklanmıştır.

– Balıkesir İli Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu’nun 23.05.2023 tarihli ve 2023/1 sayılı Kararının 42. maddesinde sayılan mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarına ancak kontrollü olarak girilebilecek ve bu alanlarda sadece ateşsiz olarak piknik yapılabilecektir.”