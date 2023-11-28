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Batman’da ‘baraj kapağının açılacağı’ uyarısı

Batman'da Devlet Su İşleri (DSİ), Batman Barajı'nın enerji amaçlı kapakların açılacağını belirtip, taşkın riskine karşı uyarıda bulundu.

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Batman’da ‘baraj kapağının açılacağı’ uyarısı

DSİ 103’üncü Şube Müdürlüğü, Batman Barajı’nda enerji amaçlı kapakların açılacağını duyurdu.

Duyuruda, anlık su yükselmelerine karşın dikkatli olunması gerektiği belirtilerek, “Batman Barajı'ndan enerji amaçlı su verileceğinden dolayı; Batman çayı yatağı güzergahı ile devamında bulunan yerlerdeki vatandaşların su yatağından uzak durulması anlık su yükselmelerinden kaynaklanacak can ve mal güvenliği konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları önemle duyurulur” denildi.(DHA)

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