Batman’da kamyonetin çarptığı 6 yaşındaki Eymen öldü

Batman'da yolun karşıya geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı Eymen Tan (6), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Batman-Kozluk karayolunda akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Yolun karşısındaki annesinin yanına gitmek isteyen Eymen Tan’a, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet çarptı. Küçük Eymen metrelerce sürüklenirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Eymen, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Eymen’in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)