Beş yıldızlı otelin üçüncü katından düşen işçi kurtarılamadı
Antalya Serik'te bir otelin inşaatında çalışan 24 yaşındaki işçi üçüncü kattan düşerek yaşamını yitirdi.
Antalya’nın Serik ilçesinde bir otelin inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti.
Belek Turizm Merkezi’nde 5 yıldızlı bir otelin inşaatında işçi olarak çalışan Mehmet Yılmaz (24) inşaatın 3. katından dengesini kaybederek düştü.
Zemine düşen Yılmaz, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yılmaz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamanı yitirdi. Yılmaz’ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (AA)