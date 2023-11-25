Bilecik’teki köpek katliamında dört belediye görevlisi tutuklandı
Bilecik'te 14 köpeğin ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen belediyenin hayvan barınağında görevli 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Bilecikte 14 köpeğin ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen belediye veteriner işleri müdürü Nedret Avcı, çalışanlar Ali Osman Durmuş, Mina Melisa Köse ve Selçuk İçen çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu.
Şüphelilerin hayvan koruma kanunu kapsamındaki kasten hayvan öldürme suçlamasıyla tutuklandığı öğrenildi.
“HERKES YAPTIĞINI ÇEKECEK”
Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, katıldığı bir etkinlikte konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu olaya karışan 3 personelin iş akdini sonlandırdık ve ilgili müdürü açığa aldık. Herkes yaptığının cezasını çekecek” ifadesini kullandı.
Bilecik-Sakarya kara yolu 2. Tünel mevkiinde 23 Kasım’da yol kenarında telef olmuş köpekleri gören M.A, jandarmaya bilgi vermişti. Vezirhan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, 15 köpekten 14’ünün telef olduğu belirlenmişti. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 15 köpeğe iğne yaparak yol kenarına attıkları iddiasıyla 4 barınak görevlisi gözaltına alınmıştı. (DHA-AA)