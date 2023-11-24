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Bozcaada ve Gökçeada’ya yarınki feribot seferleri iptal

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Yayınlanma: 13:27 - 24 Kasım 2023 Güncellenme:
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Bozcaada ve Gökçeada’ya yarınki feribot seferleri iptal

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi’nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. (DHA)

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