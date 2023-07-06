Bursa’daki galerici cinayetinde katil, muhasebeci çıktı

Bursa'da motomobilinde bıçaklı saldırıya uğrayıp, hayatını kaybeden galerici Mustafa Ekşi'nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan Halil Kağan Oğuz, sorgusunda suçunu itiraf etti.

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Kent Meydanı otoparkının yanında meydana geldi.

Oto yedek malzemesi satıp, aynı zamanda oto alım-satımı yapan Mustafa Ekşi, kullandığı 16 KM 015 plakalı otomobilde yanındaki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanıp, fren yaparak aracını durdurup, yardım isteyen Ekşi, hastanede hayatını kaybetti.

Çalışma başlatan polis, Ekşi’nin yanında çalışan muhasebeci Halil Kağan Oğuz’u, şüpheli olarak gözaltına aldı. Sorguda suçunu itiraf eden Oğuz, “Mustafa’nın yanında bir yıla yakın süredir muhasebeci olarak çalışıyorum. Olay günü otomobili ile giderken alacak meselesi yüzünden tartıştık. Bana saldırdı. Kendimi korumak için ön koltuktan arka koltuklara geçtim. Bana zarar vereceğini düşündüğüm için belimdeki bıçakla kendisini korkutmak istediğim sırada boğazını kesip, karnından yaraladım. Amacım; öldürmek değildi” dedi. Oğuz’un işlemleri sürerken, Ekşi’nin cenazesi bugün toprağa verilecek. (DHA)

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