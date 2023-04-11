Cam ustasının katil zanlısı yakalandı
arsus'taki evinde ölü bulunan cam ustası Metin Elmacıoğlunun (62) cinayet şüphelisi olarak H.B. tutuklandı.
Yakınları tarafından geçtiğimiz Ekim ayında evde ölü bulunan cam ustası Metin Elmacıoğlu’nun yapılan otopsisinde vücudunda darp izleri ve beyin kanaması geçirdiği belirlendi.
Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği dedektifleri, Elmacıoğlunun ölmeden önce bir restoranda çıkan tartışmada H.B. tarafından darbedildiğini belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olayda, H.B.nin Metin Elmacıoğlunu restorandan sürükleyerek dışarı çıkardığı tespit edildi.
Polis ekipleri, H.B.yi saklandığı adreste yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)