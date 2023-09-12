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Çeşme’de çöplükte yangın: Kontrol altına alındı

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'ndeki çöplükte, dün saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 20 saatte kontrol altına alındı.

Yayınlanma: 10:43 - 12 Eylül 2023 Güncellenme:
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Çeşme’de çöplükte yangın: Kontrol altına alındı

Alaçatı Mahallesi’ndeki çöplükte dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, otluğa da sıçradı.

Dumanı fark edenler durumu, orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 uçak, 5 helikopter, 9 arazöz, 3 su ikmal aracı, 5 dozer bölgeye sevk edildi.

KONTROL ALTINDA

İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi’ndeki çöplükte, dün saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 20 saatte kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)

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