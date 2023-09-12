Çeşme’de çöplükte yangın: Kontrol altına alındı
İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'ndeki çöplükte, dün saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 20 saatte kontrol altına alındı.
Alaçatı Mahallesi’ndeki çöplükte dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, otluğa da sıçradı.
Dumanı fark edenler durumu, orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 uçak, 5 helikopter, 9 arazöz, 3 su ikmal aracı, 5 dozer bölgeye sevk edildi.
KONTROL ALTINDA
İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi’ndeki çöplükte, dün saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 20 saatte kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)