CHP’li Karaca: Unutulan mevduatlarla sığınma evi açılsın

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, bankalarda 10 yıl süreyle işlem görmeyen varlıkların kadın konukevi yapılması için kullanılması amacıyla kanun teklifi hazırladı.

Selami AYDIN

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TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca; bankalarda unutulan ve zamanaşımına uğrayan mevduatların hazineye devrini sağlayan Bankacılık Kanunu'nda değişiklik yapılması amacıyla kanun teklifi verdi. Karaca kanun teklifinde, unutulan mevduatların belediyeler tarafından kadın ve çocuklar için konuk evleri yapımında kullanılması değişikliği istedi.

NÜFUSU 100 BİNDEN FAZLA OLAN BELEDİYELER

CHP’li Karaca; Bankacılık Kanunu'nun 62'nci Maddesi, iki ve üçüncü fıkralarında değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Yasanın; 10 yıl süreyle işlem görmediği için zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar için hak sahibine ulaşılamadığı durumlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devrini sağlayan düzenlemeye değişiklik talep eden Karaca'nın teklifinde; bu ödeneğin büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyelerin kadınlar ve çocuklar için konuk evleri yatırımları olarak kullanılması istendi.

“2022’DE TEK BİR KONUKEVİ AÇILMADI”

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla sunduğu yasa teklifi nedeniyle tüm siyasi parti temsilcilerine seslenen Karaca, şunları kaydetti:

– Bakanlığın kadın konukevi açılması ile ilgili eylem planında hedefler tutturulamadı. 2022 yılında tek bir kadın konukevi açılmadı. Kaynak yok bahanesi bu şekilde ortadan kalkacaktır. Kanun teklifi ile somut bir adım attık. Vatandaşların zaman aşımına uğrayan birikimleri TMSF'ye devrediliyor. Son on yılda devredilen miktar 1,3 milyar liradır. Mevzuat gereği nüfusu 100 bini geçen belediyelerin kadın konukevi açması gerekiyor. Konukevi sayısının artması için bu kaynak oluşturulabilir. Şiddetin önlenmesinde kadın sığınma evlerinin bir kazanım olacağını düşünüyoruz.

Karaca kanun teklifinin gerekçesinde ise Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun Türkiye'deki kadın cinayetlerine ilişkin verilerine yer verdi. Sadece bu yıl en az 350 kadın cinayetinin yaşandığı kaydedilen gerekçede 2008-2018 yılları arasındaki on yıllık dönemde bin 260 kadının öldürüldüğünü belirtildi.