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Çobanın üzerine yıldırım düştü

Manisa'da, hayvanlarını otlatmaktan dönen Şerif Kirli (32), evine 100 metre kala üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

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Çobanın üzerine yıldırım düştü

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Saruhanlı ilçesi kırsal Çullugörece Mahallesi’nde meydana geldi. Gün boyu küçükbaş hayvanlarını otlatan Şerif Kirli, dönüşte sağanağa yakalandı.

Evine 100 metre kala, Kirliye yıldırım isabet etti. Yaralanan Kirli, komşularının otomobiliyle hastaneye götürülmek üzere yola çıkarıldı. Yolda sağlık ekiplerine teslim edilen Kirli, kaldırıldığı Saruhanlı Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk babası Şerif Kirli, bu sabah saatlerinde mahalle mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

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