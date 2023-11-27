Dalgalara kapılan çok sayıda yavru kedi boğuldu
İstanbul Bakırköy sahilde kayalıkların arasında saklanan çok sayıda yavru kedi, dev dalgalar nedeniyle boğularak öldü.
İstanbul’da dün sabah saatlerinde etkili olan fırtına ile birlikte denizde dev dalgalar oluştu.
Menekşe Sahili’nde kayalıklarda saklanan çok sayıda yavru kedi dalgaların yükselmesi nedeniyle boğularak öldü.
CESETLERİ KALDIRIMA SÜRÜKLENDİ
Ölen kediler dalgalarla birlikte kaldırıma sürüklendi. Sahilde bir işletmede çalışan Fatih Aslan, “Kediler doğal afete maruz kaldı, 2 gündür şiddetli lodos vardı. Bu kayalıklar kedilerin yuvası olduğu için şiddetli rüzgarların da etkisiyle birlikte oluşan dalgalar arasında kalan 4-5 tane yavru kedi telef oldu, üzüldük. Kayalıklarda fare gibi daha farklı canlılar vardı ölmüş hepsi” dedi. (DHA)