Deniz 25 metre çekildi, uzman isim açıklama yaptı

Tekirdağ'da, Marmara Denizi 25 metre çekilince 'Kral Yolu' olarak bilinen kayalıklar, ortaya çıktı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Doç. Dr. Emre Özşahin, "Bu çekilmenin bölgedeki deprem aktivitesiyle alakası yoktur" dedi.

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Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi’nde Marmara Denizi, yaklaşık 25 metre çekildi. Denizin çekilmesiyle ‘Kral Yolu’ olarak bilinen kayalıklar, ortaya çıktı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Özşahin, deniz çekilmesinin rutin olduğunu söyledi. Doç. Dr. Özşahin, “Özellikle poyraz estiğinde, her sene rutin olarak Marmara Denizi’nde görülen çekilmelerdir. Özellikle alçak kıyılarda, bu çekilmeler belirgin bir şekilde gözükmektedir.

“RÜZGARIN ETKİSİ”

Tekirdağ’da ‘Kral Yolu’ olarak isimlendirilen alanlarda, bu çekilme genliği fazla olduğundan geniş alanda görülmektedir. İnsanlar, bu çekilmeden tedirginlik duymakta. Bu çekilmenin bölgedeki deprem aktivitesiyle alakası yoktur. Tamamen dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle beraber ortaya çıkan hadisedir. Herhangi bir korkuya gerek yok” diye konuştu. (DHA)

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