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Depremde ölen 2 uzman çavuş ve ailesi toprağa verildi

Kahramanmaraş'taki depremde hayatını kaybeden 2 uzman çavuş, eşleri ve 6 çocuk memleketleri Niğde'de toprağa verildi.

Yayınlanma: 15:30 - 13 Şubat 2023 Güncellenme:
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Depremde ölen 2 uzman çavuş ve ailesi toprağa verildi

Kahramanmaraş kent merkezindeki Ebrar Sitesi’nin enkazında çıkartılan Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda görevli Piyade Uzman Çavuş Yakup Yaman, eşi Sema, çocukları Yiğit Emre ve Aysima İkra Yaman’nın cenazeleri Niğde’ye getirildi.

Piyade Uzman Çavuş Yakup Yaman ve ailesi

Yaman ailesi için Fatih Sultan Mehmet Camisi’nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Ardından götürüldükleri merkez Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Jandarma Uzman Çavuş İsa Yılmaz

Öte yandan Hatay’daki depremde yaşamını yitiren Hatay Merkez Cezaevi Bölük Komutanlığı’nda görevli Jandarma Uzman Çavuş İsa Yılmaz, eşi Zeliha Gül, çocukları Esat, Muhammed Emin ve Ahmet Asaf Yılmaz’ın cenazeleri de Çiftlik ilçesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuklarına uğurlandı. (DHA)

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