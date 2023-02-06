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Depremde yıkılan binanın enkazından böyle çıktılar

Hatay’da yıkılan bir binanın enkazından 2 çocuk, bir adam ve kadın sağ olarak kurtuldu. O anlar kameraya böyle yansıdı.

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