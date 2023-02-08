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Depreme ilişkin hakaret içerikli paylaşım yapan iki kişiye gözaltı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere yönelik sosyal medyada küfür ve hakaret içeren paylaşımlarda bulunan iki kişi gözaltına alındı.

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Depreme ilişkin hakaret içerikli paylaşım yapan iki kişiye gözaltı

Sosyal medya üzerinden yapılan “AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş enkaz altında hayatını kaybetti” paylaşımına karşılık şüpheli B.B’nin, “Darısı diğer AK Partili vekillere” paylaşımında bulunduğu tespit edildi.

E.K’nin ise sosyal medya hesabından ağır ifadelerle küfür ve hakaret içeren paylaşımda bulunduğu belirlendi.

Şüpheliler B.B ve E.K, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. (AA)

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