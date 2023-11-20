Direğe çarpan otomobilden yolun ortasına savruldu
Bursa'da aydınlatma direğine çarpan otomobilden fırlayan E.K. (23), son anda diğer araçların altında kalmaktan kurtuldu.
Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Hacivat Metro İstasyonu mevkiinde dün saat 01.00 sıralarında E.K. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
E.K., çarpmanın şiddeti ile açılan kapıdan fırlayarak caddenin ortasına savruldu. Elini kaldırıp, ‘dur’ işaret yapan E.K., son anda diğer araçların altında kalmaktan kurtuldu.
O anlar güvenlik kamerasına yansırken, E.K. ile yanındaki Z.Ş. (20) isimli kadın ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların durumlarının kritik olduğu bildirildi. (DHA)