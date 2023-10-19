Düğünde arkadaşının silahından çıkan kurşunla ölmüş
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu Şenol Dursun'un (48), arkadaşı Hüseyin Kaman'ın (51) tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği öğrenildi.
Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinin kırsal Akin Mahallesi’nde 30 Eylül’de düğünde silah sesleri duyuldu. Evli ve 1 çocuk babası Şenol Dursun, eski iş arkadaşının çocuğunun düğününe katıldı.
Mahalle meydanında yapılan düğünde davetliler arasında, eğlence amaçlı havaya ateş açıldı. Bu sırada masada oturan Şenol Dursun, karnına isabet eden kurşunla yere yığıldı. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dursun, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarmanın yaptığı incelemede, Şenol Dursun’un, arkadaşı Hüseyin Kaman’ın tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Kaman, tutuklanarak cezaevine gönderildi.