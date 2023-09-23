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Dur ihtarına uymayan araçtan 19 kilo esrar çıktı

Osmaniye'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sonucu durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 19 kilo esrar ele geçirildi.

Yayınlanma: 12:05 - 23 Eylül 2023 Güncellenme:
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Osmaniye'de sürücüsünün ‘dur’ ihtarına uymadığı, yapılan takiple durdurulan otomobilden 19 kilo esrar çıktı. Polisin takibi kameralara yansırken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerinin yaptığı çalışmayla uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen S.K. ve V.K.'nın içerisinde bulunduğu otomobil, takibe alınıp durdurulmak istendi.

Şüpheliler, ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayarak yoluna devam etti. Uzun süren takiple araç durduruldu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 19 kilo esrar ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

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Emniyet Osmaniye otomobil uyuşturucu
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